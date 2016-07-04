Туреччина може дозволити Росії використовувати авіабазу "Інджирлик"

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю телеканалу TRT, передає РІА Новости.

"Ми будемо співпрацювати з усіма, хто протистоїть ІД. Ми від самого початку ведемо цю боротьбу, і ми відкрили базу "Інджирлик" для тих, хто хоче активно взяти участь у ній. Чому ми не зможемо точно так само співпрацювати і з Росією? ІД – для всіх нас ворог, і з ним потрібно боротися. Це найвищою мірою важливо для впровадження цього механізму в життя і запобігання будь-яким небажаним інцидентам. З цієї теми ми зійшлися в думці із Сергієм Лавровим", — заявив Чавушоглу.

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Зараз на базі "Інджирлик" базуються літаки ВПС США. Крім того, тут розгорнута місія німецького бундесверу.

Відносини між РФ і Туреччиною різко погіршилися після того, як в листопаді 2015 року турецький винищувач збив російський літак Су-24, що порушив повітряний простір Туреччини.

Росія тоді ввела щодо Туреччини економічні санкції. У Кремлі заявили, що Туреччина повинна вибачитися і компенсувати збитки за збитий літак для відновлення діалогу.

29 червня в Кремлі заявили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вибачився перед Путіним за збитий Су-24. У свою чергу, у президента Туреччини наголосили, що Ердоган у листі до Путіна висловив лише жаль щодо інциденту зі збитим російським Су-24.