Кількість загиблих внаслідок терактів у Багдаді зросла до 213 осіб

Про це заявив міністр охорони здоров'я країни, передає українська редакція "Німецької хвилі". Кількість поранених перевищила 200.

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Остання хвиля терактів викликала обурення іракців щодо неспроможності влади гарантувати безпеку громадян від загроз терористичного угруповання "Ісламська держава". Прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді пообіцяв зайнятися прогалинами у багдадській системі безпеки та охорони. Уряд також оголосив триденну національну жалобу за загиблими та пообіцяв "покарати" винних.

Відповідальність за атаки взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Як повідомляв УНІАН, теракти у Багдаді сталися вранці 3 липня. У місті пролунало два вибухи: одна замінована машина вибухнула у центральному торговому кварталі міста, друга саморобна бомба - у його східній частині.

Ісламісти влаштували ці теракти через тиждень після звільнення іракськими військовими окупованого "Ісламською державою" міста Фаллуджа.