МЗС рекомендує українцям не їздити до Іраку

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

«У зв’язку із серйозним погіршенням безпекової ситуації в Республіці Ірак, активізацією терористичної діяльності з боку радикальних ісламістів та існуванням значної загрози викрадення на території цієї країни іноземних громадян, МЗС рекомендує громадянам України, у тому числі вітчизняним делегаціям, які планують відвідати Багдад або інші іракські регіони, тимчасово утриматися від поїздок до Іраку без крайньої необхідності», - йдеться в рекомендаціях відомства.

У випадку нагальної потреби відвідання Іраку громадянам рекомендується заздалегідь інформувати про це посольство України в Іраку із зазначенням місць і часу планованого перебування та повідомити власні контактні дані для оперативного зв’язку у разі необхідності (номери телефонів, електронні адреси тощо).

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В МЗС наголошують, що громадянам України, які наразі перебувають на території Іраку, слід відмовитися від будь-яких поїздок у провінції Анбар, Найнава, Салах-ед-Дін, Діяла, Кіркук, а також до південно-західної частини провінції Ербіль.

Також, незалежно від місця перебування в Іраку, рекомендується виявляти підвищену пильність та обережність, постійно стежити за новинами щодо розвитку ситуації в країні, максимально обмежити пересування населеними пунктами, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях протесту та демонстраціях, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, неухильно виконувати вказівки представників місцевих правоохоронних органів.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю та здоров’ю під час перебування на території Іраку громадянам України слід невідкладно звертатися до посольства України в Іраку за телефоном +964 780 986 51 70, на електронну пошту emb_iq@mfa.gov.ua або на «гарячу лінію» МЗС: +38 044 238 16 57.