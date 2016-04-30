Влада Іраку оголосила надзвичайний стан у Багдаді: закрито всі дороги до міста

Влада Іраку оголосила надзвичайний стан у Багдаді після того, як прихильники радикального лідера іракських шиїтів увірвалися в будівлю парламенту. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ країни.

У повідомленні відомства йдеться, що додаткові заходи безпеки проводяться у центрального банку міста.

Як повідомляє телеканал NBC з посиланням на прес-секретаря оперативного штабу ЗС Іраку Саада Манна, всі дороги, що ведуть в Багдад, закриті. Ніхто не може в'їхати в місто, однак його можна залишити, сказав Манн.

За даними порталу IraqiNews.com поліція перекрила також розташовані в центрі іракської столиці мости через річки Тигр і Діяла, передає РБК.

Представник Державного департаменту США Марк Тонер висловив «повну впевненість» у тому, що спецслужби Іраку в разі необхідності зможуть захистити розташовані посольства в Багдаді, повідомляє канал Rudaw.

Раніше в суботу сотні прихильників радикального лідера іракських шиїтів Муктади ас-Садра увійшли в «зелену зону» в Багдаді, де знаходяться державні установи Іраку, і увірвалися в будівлю парламенту. Курдський телеканал Rudaw повідомляє, що мітингувальники трощать меблі в держустанові, а також захопили кількох парламентаріїв, які не встигли покинути будівлю.

Очікувалося, що 30 квітня прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді подасть на затвердження парламенту новий склад уряду, включивши в нього п'ять нових міністрів, однак в останній момент голосування було відкладено.

У зв'язку з цим Муктада ас-Садр, виступаючи перед своїми прихильниками, заявив, що має намір діяти в інтересах нації і, якщо народ захоче, він може сформувати новий уряд. Він закликав народ почати революцію проти корупції. «В уряду є два варіанти — або реформа, або ми знищимо його», — пригрозив ас-Садр.