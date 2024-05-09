Нещодавно ЄК направила на розгляд країн Європи 14 пакет антиросійських санкцій.

Підготовча робота Єврокомісії щодо 14-го пакета санкцій проти РФ і прийняті міністрами енергетики країн-членів ЄС газові угоди дозволять без проблем схвалити нові санкції у відношенні російського експорту СПГ.

Про це заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон. В інтерв’ю Естонській громадській телерадіомовній компанії чиновниця сказала:

"Ми ніколи не пропонуємо санкції, збиток яких для європейської економіки перевищить їх негативний вплив на російську економіку ". Відео дня

Сімсон наголосила, що газовий пакет, який схвалили міністри енергетики країн-членів ЄС, вже успішно пройшов голосування в Європарламенті - він набуде чинності 21 травня.

Ініціатива передбачає можливість урядам країн-членів ввести обмеження на надходження російського СПГ до газових мереж Європи.

"Цей крок уже було зроблено без санкцій, але тепер також займуться питанням про обмеження чи ускладнення продажу Росією СПГ третім країнам та його перевалки в європейських портах", - заявила єврокомісар з енергетики.

Новий пакет санкцій проти Росії

Раніше стало відомо, що Єврокомісія направила на розгляд країн Європи 14 пакет антиросійських санкцій. Повідомлялось, що обмеження будуть запроваджені й проти російського СПГ.

Експерти прогнозують, що нові санкції проти російського скрапленого природного газу вплинуть приблизно на четверту частину доходів РФ від продажу цього виду палива. Серед іншого, вони повинні заборонити участь європейських компаній у майбутніх проєктах СПГ в Росії.

Нагадаємо також, що у Євросоюзі запропонували ввести обмеження на 11 суден, що допомагають росіянам підтримувати війну.

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