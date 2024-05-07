Російський скраплений газ досі вільно постачається в Європу, і в ЄС починають розуміти, що тут щось не так.

Європейський Союз готує 14-й пакет санкцій проти Росії, згідно з яким обмеження вперше будуть запроваджені проти російського скрапленого газу, хоча прямої заборони на імпорт російського СПГ до ЄС не передбачено. Про це повідомляють західні ЗМІ, які змогли ознайомитися із попереднім проектом санкційних документів.

Удар по скрапленому газу

Як пише Politico, введення санкцій на російський СПГ вплине приблизно на четверту частину доходів Росії від продажу цього виду палива. Санкції зокрема заборонять участь європейських компаній у майбутніх проєктах СПГ в Росії.

"Такий захід обмежує розширення російських потужностей СПГ і, таким чином, обмежує доходи Росії", – йдеться в пропозиції.

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Видання зазначає, що станом на 2023 рік, російський СПГ становив приблизно 5% від усього обсягу енергоспоживання в ЄС. Проте, це надавало Москві приблизно 8 мільярдів євро річного доходу.

Завдяки новим санкціям, зокрема забороні реекспорту, який здебільшого відбувається через порти Іспанії, Бельгії та Франції, Росія буде змушена доправляти свій СПГ до країн Азії арктичним морським шляхом, що вимагатиме спеціальних суден та додаткового часу. За оцінками експертів, це може зменшити доходи Росії від продажу СПГ на 2 мільярди євро, що становить приблизно 28% прибутку Росії від цього палива і трохи більше п’ятої частини її експорту до ЄС минулого року.

Удар по російській пропаганді

В новому санкційному пакеті окрему увагу приділено обмеженню впливу російських заходів впливу та дезінформації в Європі. За даними The Guardian, зокрема запропоновано накласти санкції на колишнього українського олігарха Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді, якого у 2022 році було передано Росії в рамках обміну полоненими. Медведчук "продовжував фінансувати та здійснювати операції впливу проти політичних партій та окремих політиків у Європі", йдеться у тексті санкційного документа, який читали журналісти.

У новому пакеті санкцій запропоновано заборонити роботу в межах ЄС для видання "Голос Європи", створеного Медведчуком, а також російського державного інформаційного агентства "РИА Новости", газет "Российская газета" й "Известия".

Звертається увага, що на Медведчука та "Голос Європи" вже наклали санкції у Чехії в березні цього року, після того, як було викрито проросійську кампанію з метою вплинути на результати виборів до Європарламенту, призначені на червень цього року.

Запобігти втручанню у вибори, зокрема покликана й запропонована майбутня заборона європейським політичним партіям, аналітичним центрам та медіа отримувати гроші від Росії та проросійських структур. Адже європейським крайнім правим партіям, популярність яких останніми роками зросла, неодноразово закидали зв’язки, в тому числі й фінансові, з Москвою.

Інші обмеження

У санкційному пакеті також запропоновано заборонити експорт українських об’єктів культурної спадщини, таких як картини, релігійні артефакти та археологічні скарби, якщо є підозри, що "товари були незаконно вивезені з України" під час війни.

Наостанок, проєкт санкцій закликає запровадити такі самі заходи до Білорусі, як до Росії, адже Білорусь, яка має союзну державу та митний союз із Росією, наразі є одним з основних маршрутів, який використовує Росію для обходу санкцій ЄС.

Очікується, що європейські посадовці обговорюватимуть пакет найближчим часом. Для вступу в силу його мають погодити всі 27 країн ЄС.

ЄС готує нові санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, 6 травня "Польське радіо" інформувало, що Європейська комісія розіслала країнам блоку проєкт 14-го пакета санкцій проти Росії, в якому йдеться про скраплений газ. Єврокомісія хоче обмежити імпорт скрапленого газу з Росії, але про повне ембарго не йдеться.

Зазначалось, що ідея полягає в тому, щоб заборонити перевалку російського ЗПГ в європейських портах, звідки він пізніше розходиться по світу. Крім того, обмеження поширюватимуться на арктичні та мурманські ЗПГ-проекти. Комісія також хоче накласти санкції на десяток кораблів з так званого тіньового флоту, які перевозять російську нафту всупереч обмеженням ЄС. Тепер їм буде заборонено заходити в європейські порти.

Сьогодні, 7 травня, видання Bloomberg написало, що ЄС запропонував ввести обмеження щодо 11 російських суден, що допомагають країні-агресорці підтримувати війну проти України. Серед суден, які потрапили під санкції, чотири паливні танкери, два нафтові танкери, два газосховища для проєкту ПАТ "Новатек" із перевалки скрапленого природного газу на півострові Камчатка, і вантажне судно. Один із них - танкер під назвою Andromeda Star, який зазнав аварії в Балтійському морі і мав недійсну європейську страховку.

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