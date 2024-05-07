Зазначається, що обмеження ЄС все одно м'якші, ніж санкції США.

Європейський союз запропонував ввести обмеження щодо 11 суден, які допомагають Росії підтримувати війну проти України. Нові обмеження передбачають заборону судам доступ до портів і якірних стоянок ЄС, а також ускладнять логістику, заборонивши їм користуватися послугами європейських компаній для надання низки послуг.

Видання Bloomberg пише, що серед суден, які потрапили під санкції, чотири паливні танкери, два нафтові танкери, два газосховища для проєкту ПАТ "Новатек" із перевалки скрапленого природного газу на півострові Камчатка, і вантажне судно. Один із них - танкер під назвою Andromeda Star, який зазнав аварії в Балтійському морі і мав недійсну європейську страховку.

Пропозиції є частиною зусиль ЄС щодо припинення можливостей Москви обходити обмеження цін на російську нафту за допомогою тіньового флоту та обмеження діяльності суден, що беруть участь у транспортуванні товарів, які приносять дохід російській військовій машині, особливо в секторах, що перебувають під санкціями.

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Заборона поширюватиметься на страхування і технічну допомогу, включно з "бункеруванням, послугами з постачання суден, послугами зі зміни екіпажу, послугами з навантаження та розвантаження вантажів, фендерингом і послугами буксирів". Європейським постачальникам також буде заборонено займатися передачею вантажів із судна на судно.

Санкції, крім іншого, ускладнять отримання палива для цих суден, але заходи ЄС все одно не такі жорсткі, як обмеження від Мінфіну США щодо кількох таких самих суден.

У рамках того самого пакета санкцій, який став би 14-м за рахунком, Єврокомісія також запропонувала запровадити санкції проти кількох СПГ-проєктів і заборонити перевалку російського СПГ з ЄС до третіх країн. Європейським експортерам буде запропоновано посилити контроль у торговельній практиці, і проти них можуть бути вжиті заходи, якщо вони не зможуть запобігти обходу критично важливих товарів через відсутність перевірок.

Санкції ЄС мають бути одноголосно схвалені 27 державами-членами блоку, і пакет може змінитися до того, як він буде остаточно затверджений.

14-ий пакет санкцій ЄС проти Росії - останні новини

Європейська комісія розіслала країнам блоку проєкт 14-го пакета санкцій проти Росії, в якому йдеться про скраплений газ. Єврокомісія хоче обмежити імпорт скрапленого газу з Росії, але про повне ембарго не йдеться.

Транспортним компаніям, які щонайменше на чверть належать Росії, також буде заборонено працювати в межах ЄС. Комісія також підготувала список із понад 50 компаній із країн, що не входять до ЄС, на які поширюватимуться торговельні обмеження. Вони постачають у Росію західні компоненти і допомагають обходити санкції.

За словами видання, під санкції потраплять компанії з Китаю і Гонконгу, Туреччини та Киргизстану. Буде також заборонено російське фінансування політичних партій і фондів, а також неурядових організацій і дослідницьких центрів.

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