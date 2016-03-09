Угорщина через біженців оголосила кризову ситуацію на всій території
Угорщина надішле більше поліцейських і військових для патрулювання своїх південних кордонів.
Як передає Reuters , про це заявив міністр внутрішніх справ Угорщини Шандор Пінтер.
"Угорщина посилить охорону своїх кордонів. І ми оголошуємо про кризову ситуації у зв'язку з міграцією у всій країні", - сказав він журналістам у середу.
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Він зазначив, що Словенія, Хорватія і Сербія вже зробили кроки щодо обмеження кількості мігрантів, яким дозволено перетинати їх кордони.
За словами Пінтера, Угорщина також проводить уздовж свого кордону з Румунією підготовчі роботи для зведення при необхідності паркану протягом 10 днів.
Нагадаємо, Угорщина вже побудувала паркан на своїх кордонах з Сербією та Хорватією.
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