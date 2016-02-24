Угорщина хоче провести референдум щодо обов'язкових квот на мігрантів

Угорський уряд вирішив провести референдум щодо обов'язкових квот ЄС на мігрантів.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Таким чином уряд реагує на громадську думку, ми вважаємо, що введення квот для розселення мігрантів без підтримки народу являє собою зловживання владою", сказав Орбан.

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При цьому він не став, уточнювати, коли буде проведено референдум.

Його уряд від початку виступав проти квот на мігрантів.

Зокрема, Угорщина, як і Словаччина, оскаржила квоти на мігрантів у Суді ЄС.

План ЄС з розселення 160 тисяч біженців було прийнято восени минулого року. Як повідомлялося, наразі за цим планом розселено лише 500 біженців.