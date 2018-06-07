Що чекає на Грузію після визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії

Думки грузинських експертів

Давид Дарчіашвілі, депутат парламенту Грузії: ЯКБИ МЕДВЕДЄВ НЕ ВИЗНАВ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ АБХАЗІЇ ТА ПІВДЕННОЇ ОСЕТІЇ, У НЬОГО ВИНИКЛИ Б ПРОБЛЕМИ З ПУТІНИМ Президент Медведєв мав два варіанти. Якби він не визнав незалежність Абхазії та Південної Осетії, у нього виникли б серйозні проблеми з Путіним. Якби він визнав незалежність цих територій, у Росії виникли б проблеми з світовою спільнотою.

Як видно, Медведєв віддав перевагу проблемам своєї країни зі світовою спільнотою, аніж проблемам з Путіним.

Рішення про визнання незалежності призведе до міжнародної ізоляції Росії. Це крок до холодної війни. І якщо Радянський Союз не зміг витримати холодної війни і розвалився, то Росія, яка сьогодні не має всіх тих можливостей, які мав СРСР, поготів не зможе витримати наслідків холодної війни.

Лаша Жванія, голова комітету із зовнішніх зв`язків парламенту Грузії: ПАРЛАМЕНТ ГРУЗІЇ ПОЧАВ ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ДИПВІДНОСИН З РОСІЄЮ Депутати парламенту Грузії почали проведення консультацій щодо припинення дипломатичних відносин з Росією. Після закінчення консультацій парламент звернеться з відповідною рекомендацією до Міністерства закордонних справ Грузії. Грузія має всі правові підстави й механізми для подібного кроку. І я не виключаю, що дипломатичні відносини з Росією будуть припинені.

Рішення президента Росії про визнання Південної Осетії і Абхазії не стало для нас сюрпризом. Але я сподіваюся, що ефективні міжнародні механізми примусять уряд Росії виявити політичну волю і діяти в рамках міжнародного права. Сподіваюся, що Росія знайде в собі сили повернутися до ще не зруйнованого моста, що проходить через територіальну цілісність Грузії, врегулювання конфліктів і виведення регулярних російських військ з території Грузії.

Шалва Пічхадзе, керівник неурядової організації «Грузія в НАТО»: МОСКВА ОДЕРЖАЛА МОВЧАЗНУ ЗГОДУ ЗАХОДУ Визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії – це дуже серйозний і важкий удар по Грузії, по світовому порядку, що склався. Судячи з усього, Росія наперед серйозно підготувалася, прорахувала всі можливі наслідки цього кроку і готова змиритися з втратою своєї обличчя, іміджу в очах світової спільноти, з подальшими економічними санкціями тощо. Водночас наслідки для Росії, хоч би якими серйозними вони були, не будуть дуже обтяжливі для Росії, хоч би як на це сподівались у Грузії. Росія – багата країна, з величезними ресурсами, фінансовими можливостями і, повторюся, в Кремлі, швидше за все, давно був розроблений такий варіант розвитку подій. Можна припустити, що Москва наперед проконсультувалася щодо визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії з провідними державами Заходу і фактично одержала на цю мовчазну згоду.

Реакція світової спільноти, звичайно, буде різка негативною. На Росію рине ураган критики. Швидше за все, Росії припинять членство або ж виключать її з більшості міжнародних організацій. Водночас Євросоюз не зможе розірвати всі відносини з Росією, оскільки багато провідних країн Європи залежать від Росії в економічних відносинах – від постачань енергоносіїв. На цьому етапі можна чекати великої «політичної бурі», після якої западе тривала тиша, щось на зразок вимушеної політичної стабільності. Можна провести паралелі з Північним Кіпром, Тайванем – Москва постарається піти цим шляхом.

Статус Росії змінився остаточно й незворотно. Грузію чекають дуже важкі часи. Ми стоїмо перед небезпекою втрати територій, що вже стало реальністю.

Водночас, гадаю, Москва не зважиться зробити з Україною те, що вона зробила з Грузією. Перш за все тому, що Україна і Грузія в різних «вагових категоріях», і сценарій, реальний у Грузії, може не пройти в Україні. Грузія – не важкоатлет, тому не можна її ставити на одні терези з Україною.

Зураб Абашидзе, колишній посол Грузії в Росії: ВИЗНАТИ АБХАЗІЮ ТА ПІВДЕННУ ОСЕТІЮ МОЖУТЬ ТІЛЬКИ КУБА І ВЕНЕСУЕЛА Після визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії уряд Грузії повинен поводитися стримано та осмислено і не піддаватися емоціям. На даному етапі повинні початися активні консультації з західними партнерами, в результаті яких будуть визначені подальші дії уряду Грузії.

Рішення необхідно ухвалювати після консультацій, а не робити перше, що спаде на думку. Зараз нам потрібний розум, і абсолютно неприйнятні істерики й емоційність.

Я думаю, що Росія, визнавши незалежність Південної Осетії та Абхазії, зробила дуже небезпечний крок, створивши нову ситуацію на Кавказі, і світова спільнота не підтримає заклик Росії визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії. Винятком можуть бути кілька окремих країн, наприклад – Куба і Венесуела.

Упевнений, що уникнути подальших ускладнень можна тільки в разі консолідації розумних людей і розумних думок. Якщо влада і далі діятиме в характерному для них стилі – емоційно й необдумано, тоді подальший розвиток подій стане вельми драматичним.

Леван Алексідзе, політолог: РОСІЯ ПЕРЕВІРЯЄ ЗАХІД НА МІЦНІСТЬ Росія нині проводить політику «перевірки на міцність» Заходу і всієї світової спільноти. Вона перевіряє, якою буде крайня точка сприйняття країнами Заходу позиції Москви. Якщо Захід, світова спільнота одразу не висловлять свого справжнього, принципового ставлення до того, що відбувається в Грузії, то це може перерости в так званий «кіпрський варіант», коли Росія вже остаточно «узаконить» свою присутність в грузинських провінціях – Абхазії та Південній Осетії.

Арчіл Гегешидзе, експерт Фонду стратегічних досліджень Грузії МОСКВА НЕ БОЇТЬСЯ МОЖЛИВИХ САНКЦІЙ Процес примирення сторін, який ініціювала Франція як країна, що головує в Євросоюзі, практично закінчився, оскільки 5-й і 6-й пункти плану Франції після рішення Москви нездійсненні. Визнанням незалежності Абхазії та Південної Осетії Росія порушила підписані президентом Медведєвим міжнародні договори. Москві байдужі і власний авторитет, і власна економіка, і попередження з боку Заходу, і можливі санкції проти неї з боку світової спільноти.

Іраклій Чехладзе, Інна Кукуджанова