Кожен другий мешканець Євросоюзу вважає мігрантів тягарем - опитування

Але, як виявило соціологічне опитування Pew Research Center, країни ЄС значно відрізняються за рівнем неприязні щодо мігрантів, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Найбільше тих, хто вважає, що мігранти позбавляють громадян роботи та соціальних пільг, в Угорщині (82%), Польщі (75%) та Греції (72%) за середньоєвропейським показником у 50%.

Найменш стурбовані цим німці та шведи (31% та 32% відповідно). Тільки у Німеччині та Швеції щонайменше половина опитаних сказала, що мігранти зроблять країну сильнішою завдяки праці та талантам.

Угорщина та Польща, які, за словами авторів дослідження, прийняли мало мігрантів, найбільше бояться терактів через їх наплив (76% та 71% відповідно). Менше половини громадян занепокоєні зростанням ризику терактів лише у Франції та Іспанії.

Опитування також проводилось щодо ставлення до мусульман - саме вони складають найбільшу частку мігрантів до Європи. Найбільш негативно до ідеї співжиття з ними у своїй країні ставляться угорці, італійці та поляки (72%, 69% та 66% відповідно). Загалом на півдні та сході ЄС більш негативно ставляться до ісламських вірян, тоді як у Франції та Великобританії такої думки дотримується лише 29% опитаних.

Крім того, у опитаних в десяти країнах ЄС 97% громадян вважає, що мігранти мають володіти державною мовою, а 86% респондентів назвали важливим залучення біженців до національних традицій та звичаїв. Належність до християнської релігії менш важлива - загалом у ЄС її назвали важливою 34% громадян. Натомість у Греції таку думку висловив кожен другий опитаний (54%).

Опитування проводилось навесні у десяти країнах ЄС, де проживає 80% його населення, - Німеччині, Франції, Італії, Греції, Великобританії, Нідерландах, Польщі, Швеції, Іспанії та Угорщині.