Ердоган запропонував давати громадянство біженцям із Сирії: Туреччина – це і ваш дім також

Президент Туреччини Рэджеп Таїп Ердоган під час виступу у прикордонному Кілісі, населення якого збільшилося удвічі за рахунок біженців, заявив, що вони можуть розраховувати і на турецьке громадянство. Про це з посиланням на Financial Times пише "РБК".

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"Сьогодні у мене є хороші новини для наших братів і сестер, що перебувають тут", — сказав Ердоган.

Серед них є ті, хто хотів би отримати громадянство Турецької республіки. Наше міністерство внутрішніх справ робить кроки в цьому напрямку", — додав він.

"Туреччина ваш дім також", — сказав президент Туреччини. Слова президента — це "заява про наміри", заявив виданню високопоставлений турецький чиновник.

Як уточнює the Financial Times, в Туреччині зареєстровані 2,7 млн біженців. Однак, є велика кількість незаконних мігрантів, а "сотні тисяч" незаконно живуть за межами офіційних таборів і незаконно працюють на фабриках і фермах, пише видання.

При цьому під час виступу Ердоган розкритикував становище в Сирії. За його словами "людину, [політика] якої призвела до загибелі 600 тис. сирійських братів, не можна розглядати в якості керівника", передає його заяву турецький телеканал NTV. Режим Асада, на його думку, втратив здатність керувати країною, а сирійський народ не має можливості впливати на прийняття рішень.

Рішення надати громадянство цим біженцям може допомогти правлячій Партії справедливості і розвитку з підтримкою на виборах. Депутат кемалістської Республіканської народної партії Ердоган Топрак заявляв у березні турецькій газеті Hurriyet, що таке рішення може принести більше 3 млн нових виборців, які на парламентських виборах в 2019 році можуть змінити результат виборів.

Як відомо, в березні 2016 року Європейський союз і Туреччина погодили умови, на яких буде вирішуватися міграційна криза в Європі. В рамках угоди всі нелегальні мігранти, які будуть приїжджати в Грецію, повинні були вирушати назад у Туреччину. При цьому видатки за це повинен був узяти на себе ЄС. План передбачав виділення Анкарі €3 млрд, також сторони повинні були відновити переговори про вступ Туреччини до Європейського союзу.

Однак у квітні Ердоган заявив, що може відмовитися від виконання угоди через невиконання ЄС своїх зобов'язань. У травні Європарламент призупинив процес надання Туреччині безвізового режиму.

Тоді влада ЄС заявляла, що це зроблено до моменту, поки Анкара не виконає всіх вимог. Туреччина у відповідь звинуватила Брюссель у політиці "подвійних стандартів" і пригрозила призупинити всі угоди з ЄС.