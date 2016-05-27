Євросоюз буде відслідковувати мігрантів в морі з допомогою безпілотників

Про це повідомила німецька газета Bild з посиланням на відповідь уряду Німеччини на запит одного з депутатів бундестагу, передає Deutsche Welle. Ці безпілотники будуть призначені в першу чергу для того, щоб відстежувати гумові човни, на яких мігранти прагнуть досягти берегів європейського континенту і островів.

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Крім цього, дрони повинні допомогти у перевірці дотримання норм захисту навколишнього середовища, зокрема контролю за обсягами шкідливих викидів в атмосферу.

Після того як у березні цього року був закритий так званий балканський маршрут, за яким мігранти з Північної Африки потрапляли в Європу, і було підписано угоду з Туреччиною про повернення нелегальних мігрантів, біженці стали все частіше користуватися морськими шляхами, щоб дістатися до європейських країн.