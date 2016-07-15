Пєсков: Керрі і Путін не обговорювали пряму військову співпрацю в Сирії
Держсекретар США Джон Керрі і президент Росії Володимир Путін не обговорювали можливість військової співпраці США і Росії в Сирії, а також не домовилися про долю президента країни Башара Асада.
"Обговорювалися різні формати взаємодії, але тема безпосереднього співробітництва і взаємодії військових у плані боротьби з тероризмом не фігурувала", - сказав прес-секретар президента Росії Дмитра Пєскова, передає Бі-бі-сі.
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За словами Пєскова, сторони істотно не наблизилися до "реальної співпраці з тим, щоб підвищити ефективність зусиль по боротьбі з тероризмом в Сирії".
"Було продовжено спілкування, яке достатньо конструктивне, досить відверте і деталізоване", - підсумував Пісків.
Сторони також домовилися про те, чи повинен залишити свій пост сирійський президент Башар Асад. Захід наполягає на відході Асада як необхідній умові врегулювання конфлікту в Сирії. Росія, навпаки, намагається захистити Асада. За словами Пєскова, "добре відома позиція" Росії не змінилася.
Напередодні Асад заявив в інтерв'ю NBC News, що він не побоюється, що Росія укладе угоду із США, яка привела б до його звільнення.
Сьогодні представник держдепартаменту США Джон Кірбі такод розповів про підсумки зустрічі. За його словами, Керрі намагався переконати Росію в необхідності якомога швидше прийняти дипломатичні рішення по проблемі Сирії.
Путін і Керрі на переговорах, за даними ЗМІ, обговорювали можливість створення інформаційного центри, де російські і американські військові могли б обмінюватися розвідувальною інформацією і координувати авіаудари по бойовиках.