Керрі в Москві буде говорити про обмін розвідданими щодо Сирії - ЗМІ

Від Росії американська сторона попросить повпливати на Дамаск для того, щоб сирійська авіація відмовилася від бомбардувань опозиції, обмежившись лише гуманітарними та евакуаційними операціями, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Washington Post.

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Як зазначає видання, передбачається, що ця угода дозволить Вашингтону і Москві зосередитися на атаках бойовиків терористичних угруповань «Ісламська держава» і «Джабхат ан-Нусра».

12 липня офіційний представник американського Держдепартаменту Джон Кірбі заявив, що Керрі як і раніше вкрай стурбований тим, що відбувається в Сирії. «У ході візиту в Росію він хотів би визначити, чи можна побачити реальні позитивні зрушення з даного питання. Керрі впевнений, що прогрес досяжний», - уточнив представник Держдепу.

Візит держсекретаря США до Москви запланований на 14-15 липня.

У Кремлі повідомили, що «опрацьовується можливість зустрічі президента Росії Володимира Путіна з Джоном Керрі». Остання зустріч Путіна і Керрі відбулася в Москві 24 березня і тривала 4 години.