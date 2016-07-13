Керрі в Москві буде говорити про обмін розвідданими щодо Сирії - ЗМІ
Держсекретар США Джон Керрі під час візиту до Москви може запропонувати російській владі обмін розвідувальною і оперативною інформацією щодо Сирії.
Від Росії американська сторона попросить повпливати на Дамаск для того, щоб сирійська авіація відмовилася від бомбардувань опозиції, обмежившись лише гуманітарними та евакуаційними операціями, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Washington Post.
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Як зазначає видання, передбачається, що ця угода дозволить Вашингтону і Москві зосередитися на атаках бойовиків терористичних угруповань «Ісламська держава» і «Джабхат ан-Нусра».
12 липня офіційний представник американського Держдепартаменту Джон Кірбі заявив, що Керрі як і раніше вкрай стурбований тим, що відбувається в Сирії. «У ході візиту в Росію він хотів би визначити, чи можна побачити реальні позитивні зрушення з даного питання. Керрі впевнений, що прогрес досяжний», - уточнив представник Держдепу.
Візит держсекретаря США до Москви запланований на 14-15 липня.
У Кремлі повідомили, що «опрацьовується можливість зустрічі президента Росії Володимира Путіна з Джоном Керрі». Остання зустріч Путіна і Керрі відбулася в Москві 24 березня і тривала 4 години.