Пентагон і розвідка США виступили проти плану Керрі про обмін розвідданими з Росією - ЗМІ

Їх представники стверджують, що Вашингтон і Москва мають діаметрально протилежні цілі в цій боротьбі, повідомляє DT.UA з посиланням на The New York Times.

Читайте такожУ Держдепі США анонсували візит Керрі до Росії

"Тим не менш, те, що Керрі, здається, все ще сподівається на більш тісну співпрацю з Росією, американські чиновники сприймають з недовірою. Вони стверджують, що у Вашингтона немає стратегії, як впоратися з російськими викликами в Європі і Сирії", - йдеться в статті. "Він (Керрі – ред.) ігнорує той факт, що росіяни і їх сирійські союзники не робили ніякої відмінності між бомбардуваннями терористів і вогнем проти членів помірної опозиції, в тому числі деяких спеціально навчених людей", - сказав один американський чиновник.

Офіцери розвідки США розгнівані такими кроками американської адміністрації. Вони не налаштовані ділитися розвідувальною інформацією та відомостями в рамках плану Джона Керрі з координації з РФ. Представників розвідки обурює те, що адміністрація президента США намагається домовитися з РФ.

Джерела видання стверджують, що такі бомбардування здійснили російські військові, які знали, що в таборах розташовувалися члени опозиції, яку підтримують США, та їхні сім'ї.

Як повідомляв УНІАН, напередодні візиту Керрі в Москву ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Керрі запропонує РФ обмін розвідданими щодо Сирії для боротьби з терористичним угрупуванням "Джебхат ан-Нусра" і "Ісламська держава". Натомість Кремль повинен буде повпливати на сирійську владу, щоб та не бомбардувала опозицію,яку підтримують США.