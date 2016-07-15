Президент і прем'єр Франції прибули в Ніццу

Як повідомляє телеканал iTELE, крім них, в місто прибув глава МВС Бернар Казнєв, передає kommersant.ru. Вони оцінять ситуацію і проведуть наради з керівництвом міста, начальниками місцевих силових структур, а також поспілкуються з поліцейським і працівниками рятувальних служб.

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Глава дипломатії ЄС Катрін Рей повідомила, що міністри закордонних справ держав Євросоюзу проведуть 18 липня засідання, в ході якого, як очікується, обговорять ситуацію навколо Ніцци з держсекретарем США Джоном Керрі. "Можна очікувати, що ситуація буде обговорюватися на зустрічі міністрів з Керрі", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 14 липня після салюту на честь Дня взяття Бастилії в Ніцці вантажівка в'їхала в натовп людей, що гуляли по Англійській набережній. За свідченнями очевидців, вантажівка навмисно давила людей протягом близько двох кілометрів. Внаслідок того, що сталося 84 людей загинули, близько 120 отримали поранення, 18 постраждалих перебувають у важкому стані.