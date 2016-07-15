Арабський світ засудив теракт в Ніцці, назвавши його вчинком "проклятих" - ЗМІ

Зокрема, як повідомляє DT.UA з посиланням на The Guardian, головний муфтій Єгипту Шавкі Аллам жорстко розкритикував організаторів теракту в Ніцці, назвавши їх "шкідниками, які поклоняються Сатані і будуть проклятими в цьому житті і після в потойбічному". В цей же час, вища мусульманська богословська школа Єгипту Університет Аль-Азгар назвала теракт "підлим" і таким, що йде всупереч ісламу. При цьому університет закликав "об'єднати зусилля для боротьби з тероризмом і для очищення світу від цього зла".

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В адміністрації президента Єгипту Абделя Фаттаха аль-Сісі повідомили, що єгипетський лідер "в найбільш рішучий спосіб засуджує ганебну терористичну атаку".

Крім того, в такому ж тоні висловився і клерик з Саудівської Аравії шейх Салман аль-Ауда, який заявив, що вбивця буде "проклятий Богом, його ангелами і всіма людьми".

Туніс, звідки, як свідчать останні дані французької поліції, був родом терорист, офіційно назвав теракт в Ніцці проявом "неймовірного боягузтва" і висловив солідарність з Францією у протистоянні "терористичному лиху".

Саудівська Аравія і її сусіди в Перській затоці виступили зі спільною заявою, в якій жорстко засудили теракт в Ніцці. "Рада співпраці країн Перської затоки солідарна з Францією після цього боягузливого злочину, виконавці якого переступили через всі моральні і загальнолюдські цінності", - сказав генеральний секретар блоку Абдуллатіф аль-Заяні.

Голова Ліги арабських держав Ахмед Абдул Гейт теж назвав теракт в Ніцці "малодушним" вчинком.

Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 14 липня, під час святкування Дня взяття Бастили на Англійській набережній Ніцци вантажівка в'їхала у натовп людей. Жертвами теракту в Ніцці стали вже 84 людини, 18 поранених перебувають у критичному стані. Серед загиблих є громадянин України, ще один з пораненнями перебуває у лікарні.