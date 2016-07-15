У Франції ідентифікували водія, яка в'їхала у натовп
04:31, 15 липня 2016Світ
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У Франції ідентифікували водія, який направив вантажівку у натовп людей.
REUTERS
Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на місцеве видання Nice-Matin.
Ним виявився 31-річний мешканець Ніцци туніського походження.
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Зазначається, що водій кричав "Аллаху Акбар" перед тим, як його застрелила поліція.
Телеканал BFM передає, що у вантажівці знайдено посвідчення особи чоловіка.
За інформацією I-Tele, чоловік раніше притягувався поліцією за дрібні правопорушення, однак він не привертав уваги спецслужб.
Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. В результаті теракту в Ніцці загинули більше 70 осіб.
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