Bellingcat про російські "докази" щодо катастрофи MH17: це спроба представити неправдиві дані

Для звіту команда Bellingcat попросила експертів з різних галузей знань проаналізувати різні речові докази, пов'язані з катастрофою MH17.

Зазначається, що особливий інтерес представляє робота д-ра Джеффрі Льюїса, директора Програми нерозповсюдження озброєнь у Східній Азії Інституту Міжнародних досліджень Міддлбері, розташованого в Монтереї. За допомогою програми Tungstene, призначеної для криміналістичної експертизи зображень, доктор Льюїс вивчив різні зображення, які пов'язані з MH17, в тому числі фотографії диму, ймовірно, залишеного запущеною ракетою, зображення установки "Бук", яка пересувалася територією бойовиків 17 липня 2014 року, а також супутникові знімки, опубліковані Міністерством оборони Російської Федерації 21 липня 2014 року.

"У ході аналізу він встановив три значних факти: – на зображеннях установки "Бук" і ймовірному зображенні сліду ракети "Бук" немає ознак цифрового редагування; – два зображення установки "Бук" у Донецьку влітку 17 липня 2014 року мають ознаки обрізаних скріншотів з відео, а не фотографій; – супутникові зображення, опубліковані Міноборони Росії 21 липня 2014 року, зазнали значного редагування (зокрема, на зображення були вставлені установки "Бук" і хмари", - йдеться у повідомленні.

Так, цей експертний аналіз, поряд з власним аналізом Bellingcat, демонструє, що супутникові знімки, представлені Міноборони РФ 21 липня 2014 року, явно були спробою представити світовій громадськості неправдиві дані про катастрофу MH17.

У Bellingcat вважають, що 23-25 червня 2014 року 53-а зенітно-ракетна бригада перевезла техніку по території Росії на позиції поблизу українського кордону. У числі цієї техніки була і самохідна вогнева установка "Бук", яка раніше носила номер 332 і згодом помічена в Україні 17 і 18 липня 2014 року.

Читайте такожЗасновник Bellingcat про катастрофу МН17: Спроби Росії обдурити весь світ вказують на її провину

Потім, згідно з даними групи, вранці 17 липня 2014 року "Бук 332" виїхав з Донецька на трейлері, попрямувавши на схід контрольованої бойовиками території та у першій половині дня він досяг міста Сніжне.

"Прибувши в Сніжне, "Бук 332" був відвантажений з трейлера і продовжив рух своїм ходом, виїхавши з міста на південь. "Бук 332" прибув у полі на південь від Сніжного, звідки випустив ракету, яка стала причиною загибелі рейсу MH17", - зазначають дослідники.

Потім, за словами групи, "Бук 332" був знятий на відео вранці 18 липня 2014 року, коли він прямував на схід по контрольованому бойовиками Луганську в напрямку російського кордону.

"21 липня 2014 року Міністерство оборони Російської Федерації оприлюднило неправдиву і сфабриковану інформацію. Зокрема, МО РФ збрехало про відхилення MH17 від курсу, помилково інтерпретувало дані радара, збрехало про місце зйомки відео, знятого у Луганську 18 липня 2014 року, а також неправильно датувало і значно відредагувало супутникові знімки", - розповіли у Bellingcat.

Крім того, Міністерство закордонних справ Російської Федерації у відповідь на прохання представити свої дані про долю MH17 представило виключно докази, "запозичені" з постів у блогах.