ЗМІ назвали організатора військового перевороту в Туреччині

Про це повідомляє ТСН з посиланням на агенцію Sky News.

За інформацією Anadolu, він до недавнього часу він займав пост юридичного консультанта турецьких збройних сил, але був звільнений.

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Окрім нього ЗМІ називають імена інших організаторів: полковника Мехмета Огуза Аккуса, майора Еркана Агина і підполковника Догана Уйсала. Як саме вони брали участь у заколоті, наразі невідомо.

Нагадаємо, офіційний представник турецької національної розвідки заявив, що спроба перевороту була "відбита".

Пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

При цьому ЗМІ повідомили, що Главу Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.

Пізніше у Туреччині ввели військовий стан і комендантську годину.