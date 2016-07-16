"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Ніцці

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Ніцці.

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