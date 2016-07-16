"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Ніцці
12:06, 16 липня 2016Світ
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Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Ніцці.
REUTERS
Як повідомляє телеканал "Аль-Джазіра", терористи заявили про це через свої ЗМІ, передає kommersant.ru.
Читайте такожПрем'єр Франції заявив, що водій вантажівки в Ніцці міг бути пов'язаний з ісламістамиЯк повідомляв УНІАН, у ніч на п'ятницю в Ніцці 84 людини загинули, більше двохсот отримали поранення в результаті дій терориста-одинака, який виїхав на вантажівці на набережну і почав давити людей. Виконавець теракту - 31-річний виходець з Тунісу Мохамед Ляуеж Булель - раніше не був помічений у причетності до тероризму.
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