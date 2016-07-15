Теракт у Ніцці: Le Figaro повідомляє про жертви з восьми країн

Як повідомляє Le Figaro, Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії заявив про загибель 54-річної жінки.

Читайте такожУ Ніцці затримали колишню дружину водія-терориста

Також виданню стало відомо про загиблих з Росії, України, Вірменії, Тунісу. При цьому українські дипломати у Франції поки що не мають підтвердження загибелі українця у теракті в Ніцці, про якого МЗС повідомляло раніше.

У Держдепі США підтвердили повідомлення про смерть батька і сина з Техасу.

Жертвами нападу стали троє німців – двоє студентів і професор. Вони святкували отримання бакалаврського ступеня.

Бельгійське міністерство закордонних справ повідомило про відсутність інформації про долю двадцяти громадян Бельгії.

Як повідомлялося, 14 липня в Ніцці після салюту з нагоди національного свята вантажівка в'їхала у натовп людей. Водій вантажівки також відкрив вогонь по людям.

В результаті атаки, яку французькі власті назвали терактом, загинули 84 людини. Ще 60 отримали поранення, стан майже 50 осіб критичний.

За свідченням очевидців, вантажівка на високій швидкості проїхала 2 км крізь натовп. Агентство Associated Press оприлюднило відеозапис перестрілки поліцейських з терористом під час якої його було ліквідовано.