Сирійська опозиція заявляє, що літаки РФ бомбили табір біженців – Reuters

У сирійської опозиції заявляють, що імовірно російські літаки завдали удару по табору біженців на сирійській території біля північно-східного кордону Йорданії. В результаті загинули щонайменее 12 осіб, десятки були поранені. Про це пише Reuters.

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Сирійські повстанці стверджують, що удар по імпровізованому табору біженців у безлюдному районі, де перебували кілька сотень людей, переважно жінок і дітей, завдали кілька літаків, які трималися на великій висоті. Вони також зазначають, що це перший удар ВКС РФ, у прикордонних з Йорданією районах.

У Міноборони РФ цю інформацію поки не прокоментували.

У Вільній сирійській армії (прозахідному і опозиційному до режиму Асада угрупованню військ) повідомили, що авіаудар був нанесений у безпосередній близькості до одного з двох великих таборів біженців у цьому районі.

Високопоставлений західний дипломат також підтвердив цей інцидент і зазначив, що на умовах попередньої інформації, в російські літаки брали участь у рейді.

У свою чергу близьке до сирійської опозиції агентство "Анадолу" повідомляє, що при бомбардуванні табору біженців Еш-Шаркі в прикордонному з Йорданією сирійському районі Рувейшиді загинули 17 людей, близько 40 поранено.

Як повідомили агентству місцеві джерела, на табір було скинуто сім касетних бомб. Серед жертв – жінки і діти.

За інформацією цього видання, вертольоти режиму Асада скинули бочкові бомби на район Кафр Хамра на півночі Алеппо. Кількість жертв уточнюється.

Зазначимо, вранці 12 липня в Міноборони РФ повідомили, що 6 дальніх бомбардувальників Ту-22М3, що злетіли з аеродрому базування на території РФ, завдали зосередженого удару осколково-фугасними боєприпасами по об'єктах терористичного угруповання ІДІЛ в районі на схід Пальміри, Ес-Сухне і Арак.