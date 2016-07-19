Влада Туреччини затримала пілотів, що збили російський Су-24, один з них брав участь у путчі

Про це повідомив високопоставлений турецький урядовець, передає РБК з посиланням на агентство Bloomberg.

Так, два пілоти, які збили російський Су-24 в небі над Туреччиною, були взяті під варту.

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня мер Анкари Мелих Гекчех заявив про те, що пілот винищувача, який збив російський бомбардувальник, був причетний до спроби державного перевороту в Туреччині наприкінці минулого тижня.

Збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.