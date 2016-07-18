Провал перевороту в Туреччині: з'явилося відео із затриманими військовими, серед яких - організатор путчу

Відеозапис був опублікований на сайті Videonuz.

Зазначається, що на відео - генерали й офіцери турецької армії, які брали участь у спробі військового перевороту.

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На відео також можна побачити ймовірного головного організатора й натхненника путчу - колишнього головкому ВПС Туреччини Акіна Озтюрка.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Туреччині затримали низку військових, які брали участь у спробі державного перевороту.

Так, серед затриманих військових чиновників - командувач Другої армії (частини Сухопутних військ ЗС Туреччини) Адем Худуті. Також правоохоронці повідомили про затримання екс-головнокомандувача ВПС Туреччини Акіна Озтюрка. Ці двоє військових вважаються ініціаторами перевороту.

Крім того, у південній провінції Іспарта затримали двох генералів: Метіна Аккая і командувача гарнізону генерала Мустафу Курутмаза.