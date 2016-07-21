Теракт в Ніцці: чотирьох чоловіків і жінку взяли під варту до суду
У Франції п'ятеро підозрюваних у допомозі організатору теракту в Ніцці постануть перед антитерористичним судом.
Як повідомляє Le Figaro, четверо чоловіків у віці від 22 до 40 років та 42-річна жінка підозрюються в тому, що контактували з водієм-терористом і надавали йому підтримку в організації теракту, який забрав життя 84 осіб 14 липня.
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Як повідомив прокурор Парижа, 21 липня буде відкрито судове розслідування стосовно затриманих.
Ще один підозрюваний, 38-річний француз, був звільнений 19 липня.
Правоохоронні органи з'ясовують, де 31-річний терорист, виходець з Тунісу з французьким громадянством, роздобув пістолет калібру 7,66 мм, з якого відкрив вогонь по останавливавшим його поліцейським.
Як повідомляв УНІАН, після теракту в Ніцці, Франція продовжила режим надзвичайного стану ще на півроку.