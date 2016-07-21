Теракт в Ніцці: чотирьох чоловіків і жінку взяли під варту до суду

Як повідомляє Le Figaro, четверо чоловіків у віці від 22 до 40 років та 42-річна жінка підозрюються в тому, що контактували з водієм-терористом і надавали йому підтримку в організації теракту, який забрав життя 84 осіб 14 липня.

Читайте такожПісля кривавого теракту в Ніцці Франція продовжила режим надзвичайного стану ще на півроку

Як повідомив прокурор Парижа, 21 липня буде відкрито судове розслідування стосовно затриманих.

Ще один підозрюваний, 38-річний француз, був звільнений 19 липня.

Правоохоронні органи з'ясовують, де 31-річний терорист, виходець з Тунісу з французьким громадянством, роздобув пістолет калібру 7,66 мм, з якого відкрив вогонь по останавливавшим його поліцейським.

Як повідомляв УНІАН, після теракту в Ніцці, Франція продовжила режим надзвичайного стану ще на півроку.