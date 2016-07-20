Після кривавого теракту в Ніцці Франція продовжила режим надзвичайного стану ще на півроку

Уряд пропонував продовжити його тільки на три місяці, проте погодився з пропозицією опозиції збільшити цей термін, передає DW.

Протягом дня 20 липня це рішення має схвалити Сенат.

Виступаючи у парламенті перед голосуванням, прем'єр-міністр Мануель Вальс попередив про можливість нових терактів. "Мені важко про це говорити, але це мій обов'язок: будуть нові теракти, і загинуть невинні люди. Ми не повинні звикати до цієї загрози, але ми повинні навчитися з цим жити", - заявив глава уряду.

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Спочатку планувалося, що режим НС буде скасовано 26 липня, однак після теракту в Ніцці президент країни Франсуа Олланд заявив про необхідність його продовження.

Нагадаємо, в результаті теракту 14 липня у Франції загинули понад 80 осіб. Відповідальність за організацію теракту взяло на себе джихадистське угруповання "Ісламська держава". Виконавець теракту - 31-річний тунісець Мохамед Лахуаедж Булель - в'їхав на вантажівці у натовп людей на Англійській набережній в Ніцці і проїхав близько двох кілометрів, перш ніж поліції вдалося його зупинити.

Надзвичайний стан, введений у листопаді 2015 року після терактів у Парижі, в яких загинуло 130 людей, вже неодноразово продовжували. Серед інших заходів він дозволяв владі проводити обшуки в квартирах і будинках будь-який час і вводити комендантську годину без спеціального рішення суду. Крім цього, дозволялося поміщати ймовірних злочинців під домашній арешт.