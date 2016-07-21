Влада Франції перевірить роботу поліцейських під час теракту в Ніцці

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Бернар Казнєв, передає Бі-бі-сі. Цю перевірку влада призначила на тлі зростаючої хвилі критики на адресу уряду, поліцейських і спецслужб. На думку критиків, відповідальність за напад, який забрав життя понад 80 людей, почасти лежить на владі, яка не вжила достатніх заходів безпеки під час свята в Ніцці.

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18 липня прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс, який приїхав в Ніццу для участі у загальнонаціональній хвилині мовчання, був обсвистаний натовпом. На адресу Вальса лунали вигуки "Вбивця" і "Йди у відставку!".

Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 14 липня водій вантажівки навмисно в'їхав у натовп святкуючих День взяття Бастилії, внаслідок чого загинуло 84 людини. Президент Франції Франсуа Олланд назвав подію терористичним нападом.

19 липня французька поліція повідомила про упізнання всіх жертв трагедії. Список жертв включає в себе людей з восьми країн. Крім французів там є американці, англійці, українці, швейцарці, німці, поляки, росіяни.

Цей напад на мирних громадян став у Франції найкривавішим з листопада 2015 року, коли в Парижі було вбито 130 осіб.