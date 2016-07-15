Прем'єр Франції заявив, що водій вантажівки в Ніцці міг бути пов'язаний з ісламістами

Про це заявив прем'єр-міністр країни Мануель Вальс, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Він терорист, швидше за все, так чи інакше пов'язаний з радикальним ісламом", - сказав Вальс в інтерв'ю французькому телеканалу France 2. "Так, це теракт, і ми перевіримо, чи є зв'язок з терористичними організаціями", - додав чиновник.

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Практично одночасно міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнєв сказав журналістам, що не може підтвердити зв'язок злочинця з ісламістами. "У нас чоловік, який не був відомий спецслужбам по діях, пов'язаних з радикальним ісламом", - сказав він.

На питання, чи може він підтвердити, що у злочинця були екстремістські мотиви, міністр відповів "ні", передає агентство Рейтер.

Як повідомляв УНІАН, особа водія була встановлена. Ним виявився 31-річний чоловік з подвійним громадянством Франції та Тунісу. Поліція повідомила про проведення обшуку в його квартирі.

Нагадаємо, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Кількість жертв досягла 84 осіб. В результаті теракту госпіталізовано 54 дитини.