Ердоган припустив, що пілоти, які збили російський Су-24, хотіли заподіяти шкоду дипвідносинам Туреччини і РФ

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Ердоган в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, пише "Гордон".

"Два пілоти, що збили російський літак, затримані у справі про переворот, Вони можуть бути пов'язані з організацією Гюлена, але доказів поки немає. Це встановить суд", - заявив Ердоган.

Він також повідомив, що пілоти можливо хотіли заподіяти шкоду дипломатичним відносинам Туреччини і Росії.

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня мер Анкари Мелих Гекчех заявив про те, що пілот винищувача, який збив російський бомбардувальник, був причетний до спроби державного перевороту в Туреччині наприкінці минулого тижня.

Збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.