Опубліковані кадри бомбардування місця падіння російського вертольота у Сирії

У мережі з'явилися кадри бомбардування ймовірного місця катастрофи російського військово-транспортного вертольота Мі-8. На записі видно стовпи диму від боєприпасів і людей, що тікають від них, а потім сідають у машину і їдуть. Згідно з підписом, відео зняте в провінції Ідліб, де збили вертоліт.

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Раніше ЗМІ вже повідомляли про те, що після падіння Мі-8 з цього району надходили безліч повідомлень про бомбардування.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Міноборони РФ повідомило, що в провінції Ідліб в результаті обстрілу з землі був збитий російський військово-транспортний вертоліт Мі-8, який повертався на авіабазу Хмеймім після доставки гуманітарної допомоги в місто Алеппо. На борту вертольота знаходилися три члени екіпажу і два офіцери російського Центру примирення ворогуючих сторін в Сирії. Таким чином, російська армія втратила третій вертоліт в Сирії.

24 листопада 2015 р. турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни. На пошук екіпажу, який катапультувався, були направлені два вертольоти Мі-8, проте одна з машин потрапила під обстріл. Мі-8 був знищений вогнем з території, підконтрольної бойовикам. 12 квітня в Сирії розбився російський бойовий вертоліт Мі-28Н «Нічний мисливець», два пілоти загинули. Станом на 19 червня Міноборони РФ підтвердило загибель 11-ти російських військовослужбовців в Сирії.