Падіння російського вертольота в Сирії: в мережі з'явилися фото документів екіпажу

Знімки документів, які ймовірно належали екіпажу Мі-8, опубліковані в Twitter-акаунті Syria Today.

"У російських пілотів були виявлені документи і православна ікона", - йдеться в повідомленні.

The #Russian helicopter pilot's papers and the Christian icon he carried in flight pic.twitter.com/dfetCdnTsB — Syria Today (@todayinsyria) August 1, 2016

Як повідомлялося, в Сирії впав російський вертоліт Мі-8. На його борту були 5 осіб.

Таким чином, російська армія втратила третій вертоліт в Сирії.

24 листопада 2015 року турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни. На пошук екіпажу, який катапультувався, були направлені два вертольоти Мі-8, проте одна з машин потрапила під обстріл. Мі-8 був знищений вогнем з території, підконтрольній бойовикам.

12 квітня в Сирії розбився російський бойовий вертоліт Мі-28Н "Нічний мисливець", два пілоти загинули. Станом на 19 червня Міністерство оборони РФ підтвердило загибель 11-ти російських військовослужбовців в Сирії.