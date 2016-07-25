Президентські вибори в США: Трамп став популярнішим від Клінтон на 3%

Такі результати опитування CNN/ORC, передає "ЄвроПравда".

Це найкращий результат Трампа, починаючи з вересня 2015 року – у нього 44% порівняно з 39% у кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон, 9% у кандидата від Лібертаріанської партії Гері Джонсона і 3% кандидата від "зелених" Джил Стейн.

В опитуванні, де представлені тільки два кандидати, Дональд Трамп набирає 48%, а Хілларі Клінтон – 45%.

Як зазначається, Трамп наростив популярність за рахунок голосів незалежних виборців, які не асоціюють себе з певною партією – тепер його підтримують 46% "незалежних" проти 31%, який висловлювався на його підтримку до конвенту Республіканської партії, на якому його офіційно оголосили кандидатом у президенти США.

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Зате Клінтон втратила підтримку "незалежних" - з 34% до 28%.

Як зазначають соціологи, після конвенту в Клівленді рейтинг Трампа зріс одразу на 6 процентних пунктів. І, як пише CNN, такого значного зростання рейтингів не спостерігалося з виборів 2000 року, коли Джордж Буш і Ел Гор після конвентів наростили свою підтримку на 8%.

Конвент Демократичної партії відкривається 25 липня. Очікується, що на ньому Хілларі Клінтон офіційно стане кандидатом в президенти.