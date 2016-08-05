У Сирії бойовики висунули умови повернення тіл екіпажу російського вертольота

Про це пише ТСН з посиланням на Reuters.

Угруповання, що називає себе "Генеральний фонд у справах ув'язнених", про яке раніше нічого не повідомлялося, зажадало в обмін на тіла російських військовослужбовців звільнити ув'язнених, які утримуються у в'язницях сирійського уряду і шиїтського руху "Хезболла".

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Крім того, угрупування вимагає від сирійської армії зняти блокаду з усіх районів, а також доставити гуманітарну допомогу жителям обложених населених пунктів.

В якості доказу бойовики опублікували відеозапис з документами, які, як стверджується, належать загиблим членам екіпажу Мі-8.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Міноборони РФ повідомило, що в провінції Ідліб в результаті обстрілу з землі був збитий російський військово-транспортний вертоліт Мі-8, який повертався на авіабазу Хмеймім після доставки гуманітарної допомоги в місто Алеппо.

На борту вертольота знаходилися три члени екіпажу і два офіцери російського Центру примирення ворогуючих сторін в Сирії. Відповідальність за інцидент поки не взяло на себе жодне угруповання.

Таким чином, російська армія втратила третій вертоліт в Сирії. 24 листопада 2015 р. турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни. На пошук екіпажу, який катапультувався, були направлені два вертольоти Мі-8, проте одна з машин потрапила під обстріл. Мі-8 був знищений вогнем з території, підконтрольної бойовикам.

12 квітня в Сирії розбився російський бойовий вертоліт Мі-28Н «Нічний мисливець», два пілоти загинули. Станом на 19 червня Міноборони РФ підтвердило загибель 11-ти російських військовослужбовців в Сирії.