Віце-президент США Байден вперше після провалу путчу відвідає Туреччину

Про це передає Анадолу з посиланням на заяву Білого дому.

"Віце-президент США зустрінеться з президентом Туреччини Ердоганом і прем'єр-міністром Йилдиримом, щоб обговорити відносини між країнами і низку питань, що мають важливе значення для обох держав", - йдеться у повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що держсекретар США Джон Керрі відвідає Туреччину в кінці серпня.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. У країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули понад 260 людей. Прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.