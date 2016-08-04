Керрі прибуде до Туреччини уперше після провалу військового перевороту у країні

Це буде перший візит американського чиновника до країни після невдалої спроби військового перевороту, передає Daily Sabah.

"Держсекретар США Джон Керрі прибуде до Туреччини у кінці серпня", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Туреччини Йилдирим раніше заявляв, що високопоставлений чиновник США відвідає Туреччину після 20-го серпня.

Читайте такожГенерал армії США відкинув звинувачення Ердогана в причетності до спроби путчуЯк повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. У країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули понад 260 людей. Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, який протягом багатьох років живе в США, і його послідовників в організації спроби державного перевороту. Сам Гюлен категорично відкидає звинувачення і висловлює підозри, що спроба путчу була зрежисована.