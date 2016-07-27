Провал путчу в Туреччині: правоохоронці затримали відомого журналіста

У його будинку провели обшук, вилучили деякі документи, передає Анадолу.

"Я не буду робити ніяких заяв. Я не скоїв жодного злочину. Я не знаю, чому я був заарештований, тому буду з'ясовувати", - сказав Алпай журналістам, коли його виводили правоохоронці.

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Шахін Алпай - оглядач щоденної турецької газети "Zaman".

Як повідомляв УНІАН, спроба військового перевороту в Туреччині в ніч на 16 липня завершилася провалом. Вже наступного дня почалися масові затримання й арешти. Щонайменше 45 тис. осіб були затримані, звільнені або відсторонені від роботи. Серед звільнених, крім військових і поліцейських, виявилися вчителі, декани університетів і журналісти.

Після невдалої спроби перевороту в Туреччині на три місяці ввели режим надзвичайного стану, а також призупинили дію Європейської конвенції про права людини.