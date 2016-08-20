У Сирії з початку бойових дій загинули майже 15 тисяч дітей – правозахисники

Як повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, який базується у Великій Британії, більшість із загиблих дітей стали жертвами бомбардувань та бойових дій, сотні померли від голоду чи хвороб, передає Deutsche Welle.

За інформацією правозахисної організації Human Rights Watch, за час війни було ув'язнено щонайменше 1433 дитини, з яких тільки 436 були звільнені. За наявними у правозахисників даними, щонайменше 100 малолітніх дітей піддавались в ув'язненні катуванням.

Читайте такожСирійська авіація здійснила удари по району, де розташовується спецназ США - Пентагон

За даними ЮНІСЕФ, з початку громадянської війни у Сирії у березні 2011 року в країні народилось близько 3,7 мільйона дітей. Загалом станом на сьогодні 8,4 мільйона сирійських дітей – 80% усіх дітей в країні - так чи інакше відчули на собі війну та її наслідки або у Сирії, або як біженці в інших країнах.

На сьогодні майже половина з 600 тисяч сирійців, які перебувають у заблокованих районах Сирії, - діти. У країні понад 2,1 мільйона дітей не можуть відвідувати школу.

700 тисяч сирійських дітей-біженців, які перебувають на територіях інших, переважно сусідніх з Сирією, країн також не мають доступу до отримання освіти.