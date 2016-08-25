"Щит Євфрату": Reuters повідомив про нове вторгнення турецьких танків на територію Сирії

Про це Reuters розповіли очевидці, повідомляє РБК.

Разом з тим, за словами високопоставленого турецького чиновника, на якого посилається агентство, на території Сирії зараз перебувають понад 20 турецьких танків, і при необхідності кількість танків і будівельної техніки буде збільшено.

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"Нам потрібна будівельна техніка, щоб відкрити дороги, і в найближчі дні техніки знадобиться більше. У нас також є бронетранспортери, які могли б бути використані на сирійській стороні, і ми можемо поставити їх в експлуатацію у міру необхідності", — сказав чиновник.

Як повідомляв УНІАН, назву "Щит Євфрату" отримала військова операція Спеціальної оперативної групи ЗС Туреччини і ВПС коаліції на півночі Сирії проти терористичної організації ІДІЛ.

Так, за даними телеканалу Haberturk, 24 серпня 10-15 танків рушили в напрямку сирійського Джараблуса.

Перед тим як бронетехніка перетнула кордон, прикордонний район піддали обстрілу ВПС Туреччини. Удари були нанесені по деяким цілям ІД.