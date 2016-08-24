"Щит Євфрату": в Туреччині озвучили подробиці військової операції на території Сирії (інфографіка, відео)

За словами представника ЗС Туреччини, якого цитує агентство Анадолу, ВС проводять військову операцію на півночі Сирії в цілях забезпечення безпеки державного кордону та надання підтримки силам міжнародної коаліції у рамках боротьби з терористичною організацією ІДІЛ, підтримки територіальної цілісності Сирії.

Згідно з повідомленням, у рамках операції на півночі Сирії продовжують наноситися удари по виявлених цілях в районах Кеклідже і Джераблус. Удари здійснюються літаками F-16 ВПС Туреччини.

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Так, ВПС Туреччини в районі 07.50 точними ударами знищили на півночі Сирії 11 з 12 виявлених цілей.

Відзначається, що в рамках військової операції, починаючи з 05.45, нанесено 224 удари з гармат і реактивних систем залпового вогню по 63 цілях на півночі Сирії.

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Крім того, за даними видання, почалася операція по звільненню від ІДІЛЛ сирійського Джераблуса.

"Спеціальна оперативна група ЗС Туреччини і ВПС коаліції почали військову операцію по звільненню прилеглого до сирійського міста Алеппо регіону Джераблус від бойовиків терористичної організації ДАЕШ (ІДІЛ - УНІАН). В рамках дій, вжитих у відповідь на атаки терористів, по позиціях бойовиків ДАЕШ в регіоні Джераблус ведеться інтенсивний артилерійський вогонь", - йдеться в повідомленні Анадолу.

Згідно з повідомленням, операція переслідує мету звільнити прикордонні регіони від терористів, зміцнити безпеку на кордоні і попередити новий потік мігрантів.

У той же час, Туреччина приступили до проведення операції в Сирії після обстрілу провінції Шанліурфа.

Як повідомляв УНІАН, бронетанкові підрозділи турецької армії перетнули кордон з Сирією і ведуть вогонь по цілях терористичного угруповання "Ісламська держава".