У МЗС РФ відповіли на заяву Пентагону про ціль раптових навчань російських військ

20:03, 26 серпня 2016
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У МЗС РФ вважають, що у висловлюваннях представника прес-служби Пентагону Мішель Балданца про раптову перевірки боєготовності ЗС Росії "намішано багато необґрунтованих і голослівних претензій".

УНИАН

Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві Російської Федерації.

У РФ стверджують, що зарубіжні партнери були в повному обсязі проінформовані про проведення перевірки по лінії Міноборони Росії і отримали всі необхідні пояснення.

У МЗС Росії додали, що Москві "також продовжують приписувати фантастичні наміри, яких не існує, щодо України".

"Претензії до нас виглядають абсолютно недоречними на тлі далеко не бездоганного "послужного списку" самих США у тому, що стосується контролю над озброєннями", - продовжили в тому ж дусі у РФ.

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Раніше представник Пентагону Мішель Балданца заявила, що Москва скористалася військовими навчаннями, щоб приховати розгортання військ в Україні. Тому від неї очікують дотримання всіх зобов'язань з контролю над озброєннями і забезпечення прозорості військових маневрів.

25 серпня президент РФ Володимир Путін привів у повну боєготовність війська біля кордону з Україною «для локалізації кризових ситуацій». Перевірка триватиме до 31 серпня. Заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов доручено проінформувати військових аташе іноземних держав про проведення раптової комплексної перевірки бойової готовності військ.

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