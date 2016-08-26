Росія використовує навчання ЗС, щоб приховати розгортання військ в Україні - Пентагон

Про це заявила представник Пентагону Мішель Балданца, передає 5 канал.

США також непокоїть ескалація ситуації на Донбасі та близькість російських військ до українських кордонів.

В американському оборонному відомстві зазначили, що знають, що Москва скористалася військовими тренуваннями, щоб приховати розгортання військ в Україні. Тож від неї чекають дотримання усіх зобов'язань щодо контролю над озброєнням та забезпечення прозорості військових маневрів.

Читайте такожУ розвідці пояснили, яку загрозу для України несе раптова перевірка боєготовності військ Росії (відео)Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, згідно з розпорядженням президента Росії Володимира Путіна, здійснюється раптова перевірка бойової і мобілізаційної готовності збройних сил РФ із залученням близько 100 тисяч військовослужбовців.

25 серпня президент РФ Володимир Путін привів у повну боєготовність війська біля кордону з Україною «для локалізації кризових ситуацій». Перевірка триватиме до 31 серпня. Заступнику міністра оборони РФ Анатолію Антонову доручено поінформувати військових аташе іноземних держав про проведення раптової комплексної перевірки бойової готовності військ.