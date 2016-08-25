З'явилося відео оголошеної Путіним раптової перевірки боєготовності збройних сил РФ

15:01, 25 серпня 2016
Світ
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Міноборони Росії показало відео з проведення раптової перевірки боєготовності збройних сил РФ.

Путин объявил внезапную проверку боеготовности вооруженных сил, в том числе близ границ с Украиной / Скриншот

Відповідний відеозапис опублікований на YouTube-каналі Міноборони Російської Федерації.

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Раптова перевірка боєготовності збройних сил Росії оголошена з 25 по 31 серпня у Південному, Західному і Центральним округах, а також на Північному флоті. Вона стосується і Повітряно-космічних сил, й ВДВ.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляв, що Росія найближчим часом почне чергові масштабні військові навчаннябіля кордону України.

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