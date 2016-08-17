Ще три французьких міста оголосили війну мусульманським буркіні

Мер міста Льокат Мішель Пі сказав, що планує заборонити відвідування пляжів тим, хто одягнений «невідповідно до моральної поведінки та принципів секуляризму», передає Meduza.

Глава міста Уа-Плаж Олів'є Мажевич заявив, що введе заборону на буркіні після того, як побачив жінку, з закритим тілом (включаючи очі), яка йшла на пляж.

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За словами мера міста Ле-Туке Даніеля Фаскеля він заборонить буркіні, «заради боротьби з насадженням релігії». «Поки в Ле-Туке немає буркіні, але я не хочу, щоб мерія була захоплена зненацька», - сказав градоначальник.

Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс підтримав заборону на буркіні. «Пляжі, як і будь-які інші громадські місця, повинні бути вільні від релігії», — сказав Вальс. За його словами, на рівні країни вводити подібну заборону не планується.

Першим заборону на буркіні ввів мер Канн в кінці липня, незабаром після теракту в сусідній Ніцці. Його прикладу послідували ще два міста. За останніми даними, в Каннах вже оштрафували чотирьох жінок. Штраф становить 38 євро.

Мусульмани і громадські організації, які борються з ісламофобією, виступили проти заборон, проте суд відмовився скасувати заборону на буркіні в Каннах.