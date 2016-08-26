Саркозі пообіцяв заборонити мусульманські купальники буркіні, якщо стане президентом

Про це він заявив, виступаючи на мітингу в кантоні Шаторенар, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Politico. "Я не дозволю нав'язати буркіні на французьких пляжах та в басейнах", - наголосив він.

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"Повинен бути закон, щоб заборонити їх по всій території країни", - заявив Саркозі.

"Наша ідентичність знаходиться під загрозою, коли ми приймаємо імміграційну політику, яка не має сенсу", - додав він.

Раніше у Канні за носіння буркіні були оштрафовані три жінки, вони мають заплатити 38 євро.

Прем'єр Франції Мануель Вальс раніше підтримав мерів міст, які заборонили носити на пляжах буркіні.