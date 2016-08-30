Сьогодні оголосять про смерть президента Узбекистану Карімова - журналіст

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

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Крім того, за інформацією тих же джерел Венедиктова, сьогодні в Узбекистані про це оголосять.

Іслам Абдуганиевич Карімов пішов. pic.twitter.com/fHYMINDN94 — Олексій Венедиктов (@aavst) August 30, 2016

Раніше агентство Фергана з посиланням на неназвані джерела повідомило про смерть Карімова.

Смерть Іслама Карімова, за даними джерел видання, настала о 15-16 годині за ташкентським часом. Ніяких відомостей від офіційної влади Узбекистану поки не надходило.

Вдень 28 серпня уряд Узбекистану розповсюдив офіційну заяву про те, що президент «перебуває на стаціонарному лікуванні». Пізніше донька Карімова повідомила, що у нього стався інсульт.