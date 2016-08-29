Дочка президента Узбекистану Карімова назвала причину його госпіталізації
Президента Узбекистану Іслама Карімова госпіталізували з крововиливом у мозок.
Про це повідомила його дочка Лола Карімова-Тілляєва в Instagram.
«Через мозковий крововилив, який стався в суботу вранці, він госпіталізований і перебуває у реанімаційному відділенні. Стан його оцінюється як стабільний. На даний момент ще рано робити якісь прогнози щодо його майбутнього стану», - йдеться в повідомленні.
(Фото з особистого архіву, Березень 2014 р.) щоб уникнути пересудів тут на своїй сторінці я хочу розповісти вам про сумні події, які сталися в нашій родині з моїм батьком в минулі вихідні. Через мозкового крововиливу, яке сталося в суботу вранці він госпіталізований і перебуває у реанімаційному відділенні. Стан його оцінюється як стабільний. На даний момент ще рано робити якісь прогнози щодо його майбутнього стану. Я звертаюся до людей з великим проханням обійтися без спекуляцій і поважати право сім'ї на "прайвесі" (особистий простір). Я буду дуже вдячна всім тим, хто виявить бажання і підтримає мого батька своїми молитвами. ⬇️(Шаҳсий архивдан сурат, березень 2014 й.) Турлі хіл гап-сўзларнинг олдини олиш мақсадида, бизнинг оилада ўтган хафтанинг охирида содир бўлган қайғули воқеа ҳақида ушбу саҳифам орқали сизга маълумот бермоқчиман. Шанба куні адамлар мияга қон қуйилиш ташхиси білан шифохонага оліб келиндилар. Ҳозир улар реанімація бўлимида тиббий муолажалар олмоқдалар. Ҳозирги пайтда ҳолатлари шифокорлар томонидан стабіл деб баҳоланмоқда. Айні пайтда келгусидаги соғлиқлари борасида қандайдир тахминлар қилиш анча ерта. Мен сизлардан турлі хіл гап-сўзлардан йироқ бўлиб, оиламизнинг шаҳсий ҳаетига хурмату білан муносабатда бўлишингизни илтомос қиламан. Ушбу дамларда отамни ўз дуолари білан қўллаб-қувватловчи барча инсонларга ўзимнинг чексиз миннатдорчилигимни изҳор этаман. (Photo from family archive, March 2014) I would like to write here about the sad events that befell our family last weekend. My father was hospitalised after suffering a cerebral haemorrhage on Saturday morning, and is now receiving treatment in an intensive care unit. His condition is considered stable. At the moment it is too early to make any predictions about his future health. My only request to everyone is to refrain from any speculations, and show respect to our family's right to privacy. I will be grateful to everyone who will support with my father prayers.
Нагадаємо, в неділю, 28 серпня, стало відомо про госпіталізацію президента Узбекистану, однак про причини поганого самопочуття Карімова не повідомлялося.
Прес-служба уряду Узбекистану повідомила, що він перебуває на стаціонарному лікуванні. Його подальше лікування «вимагатиме певного часу».
Пост президента Узбекистану 78-річний Карімов займає з 1991 року.