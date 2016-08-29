Дочка президента Узбекистану Карімова назвала причину його госпіталізації

Про це повідомила його дочка Лола Карімова-Тілляєва в Instagram.

«Через мозковий крововилив, який стався в суботу вранці, він госпіталізований і перебуває у реанімаційному відділенні. Стан його оцінюється як стабільний. На даний момент ще рано робити якісь прогнози щодо його майбутнього стану», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в неділю, 28 серпня, стало відомо про госпіталізацію президента Узбекистану, однак про причини поганого самопочуття Карімова не повідомлялося.

Прес-служба уряду Узбекистану повідомила, що він перебуває на стаціонарному лікуванні. Його подальше лікування «вимагатиме певного часу».

Пост президента Узбекистану 78-річний Карімов займає з 1991 року.