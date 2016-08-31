Карімов привітав народ Узбекистану з 25-річчям незалежності - прес-служба

На сайті прес-служби президента Узбекистану з'явилося святкове привітання від його імені з приводу 25-річчя незалежності країни.

"Щиро, від усього серця вітаю всіх вас, весь наш народ зі святом 25-річчя державної незалежності Узбекистану, яка відкрила нову сторінку у багатовіковій історії нашої країни, звільнила її від кайданів тоталітарного ладу, дала нам можливість побудови вільного і благополучного життя", - говориться, зокрема, у тексті звернення.

Нагадаємо, 28 серпня влада Узбекистану вперше за 26 років правління Карімова повідомила про проблеми зі здоров'ям у 78-річного президента. За заявою прес-служби, Карімов "в даний час знаходиться на стаціонарному лікуванні". Було заявлено, що "на думку фахівців, необхідно повне медичне обстеження".

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Дочка президента Лола Карімова-Тілляєва заявила, що він був госпіталізований "через мозковий крововилив".

Увечері наступного дня з'явилася інформація про смерть Карімова. За даними джерел агентства "Фергана", смерть президента настала 29 серпня приблизно в 15-16 годин за ташкентським часом.

Ніяких офіційних повідомлень про те, чи живий Карімов і в якому він стані, від влади Узбекистану досі не надходило.