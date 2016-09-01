В Китаї завершуються останні приготування до саміту лідерів G20 (фоторепортаж)

В місті вже завершуються останні приготування до саміту: всюди можна побачити символіку G20, посилені заходи безпеки, вулиці спорожніли.

Примітно, що на час саміту в довколишніх магазинах Ханчжоу заборонено продавати напої та молочні продукти, тому в них можна спостерігати порожні полиці.

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Крім того, спеціально для саміту художники створюють серію піщаних скульптур.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі розраховують, що президенти РФ Володимир Путін і США Барак Обама зможуть поспілкуватися в ході саміту G20 в Китаї 4-5 вересня.

До цього відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом. Лідери трьох держав домовилися продовжити особисті контакти з української тематики і, зокрема, провести спільну зустріч на полях майбутнього 4-5 вересня в Китаї саміту G20.

Однак пізніше з'явилися повідомлення, що Росія заблокувала проведення зустрічі в "нормандському форматі" на полях саміту G20.